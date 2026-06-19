S&P 500-Wert Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kimberly-Clark-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Kimberly-Clark-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 128.69 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Kimberly-Clark-Aktie investiert, befänden sich nun 7.771 Kimberly-Clark-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 796.95 USD, da sich der Wert eines Kimberly-Clark-Papiers am 18.06.2026 auf 102.56 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 20.30 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Kimberly-Clark belief sich zuletzt auf 33.73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch