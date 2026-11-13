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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Wert Kimberly-Clark-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kimberly-Clark von vor 10 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Kimberly-Clark-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Kimberly-Clark-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Kimberly-Clark-Aktie bei 112.91 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 8.857 Kimberly-Clark-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Kimberly-Clark-Aktie auf 107.19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 949.34 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 5.07 Prozent verkleinert.
Kimberly-Clark wurde jüngst mit einem Börsenwert von 66.78 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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