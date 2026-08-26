S&P 500-Wert Keysight Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Keysight Technologies von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Keysight Technologies-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 30.04 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Keysight Technologies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3.329 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (320.12 USD), wäre das Investment nun 1’065.65 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 965.65 Prozent angewachsen.

Keysight Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 53.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch