Keysight Technologies Aktie 23298941 / US49338L1035
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23.09.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Keysight Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Keysight Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Keysight Technologies-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Keysight Technologies-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 31.47 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 31.776 Keysight Technologies-Papiere. Die gehaltenen Keysight Technologies-Aktien wären am 22.09.2026 11’036.54 USD wert, da der Schlussstand 347.32 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1’003.65 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Keysight Technologies belief sich zuletzt auf 58.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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