Am 18.11.2016 wurde die Keysight Technologies-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Keysight Technologies-Anteile bei 35.89 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 2.786 Keysight Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 284.45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 792.56 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 692.56 Prozent angewachsen.

Am Markt war Keysight Technologies jüngst 48.64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch