Keysight Technologies Aktie 23298941 / US49338L1035
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Wert Keysight Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Keysight Technologies von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Keysight Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 30.09.2025 wurde das Keysight Technologies-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Keysight Technologies-Aktie an diesem Tag bei 174.92 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Keysight Technologies-Aktie investierten, hätten nun 57.169 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 29.09.2026 20’618.00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 360.65 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 106.18 Prozent angezogen.
Am Markt war Keysight Technologies jüngst 61.28 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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