|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Investition
|
23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Wert KeyCorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in KeyCorp von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen KeyCorp-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde die KeyCorp-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das KeyCorp-Papier bei 24.04 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die KeyCorp-Aktie investiert hat, hat nun 415.973 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 22.10.2026 8’822.80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21.21 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11.77 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von KeyCorp belief sich zuletzt auf 22.42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu KeyCorp
|
23.10.26
|S&P 500-Wert KeyCorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in KeyCorp von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Ausblick: KeyCorp legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
16.10.26
|S&P 500-Papier KeyCorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in KeyCorp von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09.10.26
|S&P 500-Papier KeyCorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KeyCorp von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Erste Schätzungen: KeyCorp veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
02.10.26
|S&P 500-Wert KeyCorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KeyCorp von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
25.09.26
|S&P 500-Wert KeyCorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in KeyCorp von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
18.09.26
|S&P 500-Titel KeyCorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in KeyCorp von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu KeyCorp
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.