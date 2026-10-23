S&P 500-Wert KeyCorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in KeyCorp von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde die KeyCorp-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das KeyCorp-Papier bei 24.04 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die KeyCorp-Aktie investiert hat, hat nun 415.973 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 22.10.2026 8’822.80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21.21 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11.77 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von KeyCorp belief sich zuletzt auf 22.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch