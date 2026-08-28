KeyCorp Aktie 202895 / US4932671088
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|KeyCorp-Performance
|
28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert KeyCorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KeyCorp von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren KeyCorp-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 5 Jahren wurde die KeyCorp-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 20.89 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die KeyCorp-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4.787 KeyCorp-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.08.2026 105.41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 22.02 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5.41 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte KeyCorp einen Börsenwert von 23.57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!