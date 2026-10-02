S&P 500-Wert KeyCorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KeyCorp von vor 10 Jahren verdient

Am 02.10.2016 wurde die KeyCorp-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 12.17 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 821.693 KeyCorp-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der KeyCorp-Aktie auf 20.05 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’474.94 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 64.75 Prozent erhöht.

Der Marktwert von KeyCorp betrug jüngst 21.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch