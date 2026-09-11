KeyCorp Aktie 202895 / US4932671088
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Wert KeyCorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KeyCorp-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in KeyCorp eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem KeyCorp-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 19.16 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 521.921 KeyCorp-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.09.2026 auf 21.73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’341.34 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13.41 Prozent erhöht.
Alle KeyCorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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