KeyCorp Aktie 202895 / US4932671088
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25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Wert KeyCorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in KeyCorp von vor 5 Jahren gekostet
Investoren, die vor Jahren in KeyCorp-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit KeyCorp-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die KeyCorp-Aktie 21.14 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 47.304 KeyCorp-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 20.25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 957.90 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4.21 Prozent abgenommen.
Alle KeyCorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21.63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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