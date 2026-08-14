S&P 500-Wert KeyCorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KeyCorp-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der KeyCorp-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 18.30 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 54.645 KeyCorp-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des KeyCorp-Papiers auf 22.99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’256.28 USD wert. Damit wäre die Investition 25.63 Prozent mehr wert.

KeyCorp wurde am Markt mit 24.50 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch