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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert KeyCorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KeyCorp-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in KeyCorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das KeyCorp-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 17.59 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die KeyCorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 56.850 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 20.96 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’191.59 USD wert. Mit einer Performance von +19.16 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von KeyCorp bezifferte sich zuletzt auf 22.69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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