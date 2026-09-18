S&P 500-Wert Johnson Controls International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Johnson Controls International-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Johnson Controls International-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 108.48 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Johnson Controls International-Aktie investiert hat, hat nun 92.183 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’003.32 USD, da sich der Wert einer Johnson Controls International-Aktie am 17.09.2026 auf 141.06 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30.03 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Johnson Controls International belief sich zuletzt auf 85.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch