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|Rentables Johnson Controls International-Investment?
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13.11.2026 10:02:23
S&P 500-Wert Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Controls International von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Johnson Controls International-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Johnson Controls International-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 120.20 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die Johnson Controls International-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8.319 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 142.55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’185.94 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 18.59 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Johnson Controls International betrug jüngst 87.58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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