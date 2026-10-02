Johnson Controls International Aktie 31349330 / IE00BY7QL619
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Johnson Controls International-Performance
|
02.10.2026 10:02:34
S&P 500-Wert Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Controls International von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Johnson Controls International gewesen.
Johnson Controls International-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 69.02 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14.489 Johnson Controls International-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 151.77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’198.93 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 119.89 Prozent.
Der Marktwert von Johnson Controls International betrug jüngst 90.09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!