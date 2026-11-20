Heute vor 3 Jahren wurden Trades Johnson Controls International-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Johnson Controls International-Papier an diesem Tag 52.40 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Johnson Controls International-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 190.840 Johnson Controls International-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2026 25’954.20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 136.00 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 25’954.20 USD, was einer positiven Performance von 159.54 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Johnson Controls International belief sich jüngst auf 82.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch