Johnson Controls International Aktie 31349330 / IE00BY7QL619
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09.10.2026 10:02:31
S&P 500-Wert Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Controls International von vor 10 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Johnson Controls International-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Johnson Controls International-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 40.54 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 246.648 Johnson Controls International-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (154.00 USD), wäre die Investition nun 37’983.74 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 279.84 Prozent.
Der Johnson Controls International-Wert an der Börse wurde auf 94.51 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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