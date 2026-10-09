S&P 500-Wert Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Controls International von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Johnson Controls International-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 40.54 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 246.648 Johnson Controls International-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (154.00 USD), wäre die Investition nun 37’983.74 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 279.84 Prozent.

Der Johnson Controls International-Wert an der Börse wurde auf 94.51 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch