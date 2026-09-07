Jack Henry & Associates Aktie 938511 / US4262811015
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07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Jack Henry Associates-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Jack Henry Associates von vor 5 Jahren verloren
Investoren, die vor Jahren in Jack Henry Associates-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Jack Henry Associates-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 173.00 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die Jack Henry Associates-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 57.803 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Jack Henry Associates-Aktie auf 165.64 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’574.57 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4.25 Prozent verringert.
Der Jack Henry Associates-Wert an der Börse wurde auf 11.62 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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