S&P 500-Wert Jack Henry Associates-Aktie: So viel hätte eine Investition in Jack Henry Associates von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde die Jack Henry Associates-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Jack Henry Associates-Anteile an diesem Tag bei 82.69 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12.093 Jack Henry Associates-Papiere. Die gehaltenen Jack Henry Associates-Aktien wären am 09.10.2026 1’805.66 USD wert, da der Schlussstand 149.31 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 80.57 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Jack Henry Associates einen Börsenwert von 10.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch