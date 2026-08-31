S&P 500-Wert Jack Henry Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Jack Henry Associates von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Jack Henry Associates-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Jack Henry Associates-Aktie betrug an diesem Tag 156.78 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Jack Henry Associates-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.378 Jack Henry Associates-Aktien. Die gehaltenen Jack Henry Associates-Anteile wären am 28.08.2026 1’082.60 USD wert, da der Schlussstand 169.73 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 8.26 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Jack Henry Associates belief sich zuletzt auf 12.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch