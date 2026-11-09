S&P 500-Wert Jack Henry Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Jack Henry Associates von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Jack Henry Associates-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 83.69 USD. Bei einem Jack Henry Associates-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 119.489 Jack Henry Associates-Aktien. Die gehaltenen Jack Henry Associates-Papiere wären am 06.11.2026 20’699.01 USD wert, da der Schlussstand 173.23 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 106.99 Prozent.

Der Marktwert von Jack Henry Associates betrug jüngst 12.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch