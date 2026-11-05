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|Lohnendes J M Smucker-Investment?
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05.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert J M Smucker-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in J M Smucker von vor 10 Jahren verdient
Wer vor Jahren in J M Smucker eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurden J M Smucker-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 129.27 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die J M Smucker-Aktie investierten, hätten nun 77.357 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 132.43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’244.45 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2.44 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete J M Smucker eine Marktkapitalisierung von 13.65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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