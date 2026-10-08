J. M. Smucker Aktie 1426289 / US8326964058
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert J M Smucker-Aktie: So viel hätte eine Investition in J M Smucker von vor 10 Jahren gekostet
So viel hätten Anleger mit einem frühen J M Smucker-Investment verlieren können.
Am 08.10.2016 wurde die J M Smucker-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die J M Smucker-Aktie letztlich bei 132.94 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 7.522 J M Smucker-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des J M Smucker-Papiers auf 115.93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 872.05 USD wert. Damit wäre die Investition 12.80 Prozent weniger wert.
Zuletzt verbuchte J M Smucker einen Börsenwert von 12.47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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