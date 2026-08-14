Iron Mountain Aktie 26754105 / US46284V1017
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Iron Mountain-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Iron Mountain von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Iron Mountain gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Iron Mountain-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Iron Mountain-Papier bei 60.21 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Iron Mountain-Aktie investiert hätte, hätte er nun 16.609 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (126.62 USD), wäre das Investment nun 2’102.97 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +110.30 Prozent.
Iron Mountain erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 37.13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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