Iron Mountain Aktie 26754105 / US46284V1017
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Iron Mountain-Aktie: So viel hätte eine Investition in Iron Mountain von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Iron Mountain-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurde die Iron Mountain-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 103.30 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Iron Mountain-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 96.805 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 111.13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’757.99 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7.58 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Iron Mountain betrug jüngst 33.09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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