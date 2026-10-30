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30.10.2026 16:02:15
S&P 500-Wert Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Iron Mountain-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Iron Mountain-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Iron Mountain-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 101.30 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Iron Mountain-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.987 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Iron Mountain-Aktien wären am 29.10.2026 116.86 USD wert, da der Schlussstand 118.38 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 16.86 Prozent.
Alle Iron Mountain-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 35.15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Iron Mountain Inc
Analysen zu Iron Mountain Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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