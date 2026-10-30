S&P 500-Wert Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Iron Mountain-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Iron Mountain-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 101.30 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Iron Mountain-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.987 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Iron Mountain-Aktien wären am 29.10.2026 116.86 USD wert, da der Schlussstand 118.38 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 16.86 Prozent.

Alle Iron Mountain-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 35.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch