S&P 500-Wert Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iron Mountain-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Iron Mountain-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Iron Mountain-Aktie bei 60.25 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Iron Mountain-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16.598 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’751.04 USD, da sich der Wert eines Iron Mountain-Anteils am 05.11.2026 auf 105.50 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 75.10 Prozent gleich.

Am Markt war Iron Mountain jüngst 35.23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch