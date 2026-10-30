S&P 500-Wert IQVIA-Aktie: So viel hätte eine Investition in IQVIA von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 30.10.2023 wurden IQVIA-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die IQVIA-Anteile bei 177.16 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in IQVIA-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.645 IQVIA-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 29.10.2026 1’552.61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 275.06 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 55.26 Prozent angewachsen.

IQVIA war somit zuletzt am Markt 45.21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch