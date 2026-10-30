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30.10.2026 16:02:15
S&P 500-Wert IQVIA-Aktie: So viel hätte eine Investition in IQVIA von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen IQVIA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 30.10.2023 wurden IQVIA-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die IQVIA-Anteile bei 177.16 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in IQVIA-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.645 IQVIA-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 29.10.2026 1’552.61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 275.06 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 55.26 Prozent angewachsen.
IQVIA war somit zuletzt am Markt 45.21 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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