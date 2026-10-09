IQVIA Holdings Aktie 39103858 / US46266C1053
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Wert IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IQVIA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in IQVIA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde das IQVIA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die IQVIA-Aktie 242.23 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in IQVIA-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.128 IQVIA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der IQVIA-Aktie auf 258.88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’068.74 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6.87 Prozent gesteigert.
IQVIA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 42.37 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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