IQVIA Holdings Aktie 39103858 / US46266C1053
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IQVIA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in IQVIA-Aktien verdienen können.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem IQVIA-Papier statt. Diesen Tag beendete die IQVIA-Aktie bei 193.88 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die IQVIA-Aktie investiert, befänden sich nun 0.516 IQVIA-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen IQVIA-Aktien wären am 01.10.2026 134.47 USD wert, da der Schlussstand 260.72 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 34.47 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für IQVIA eine Börsenbewertung in Höhe von 44.33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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