S&P 500-Wert IPG Photonics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IPG Photonics von vor 3 Jahren verloren

IPG Photonics-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die IPG Photonics-Aktie an diesem Tag bei 98.18 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10.185 IPG Photonics-Aktien im Depot. Die gehaltenen IPG Photonics-Aktien wären am 18.09.2026 779.69 USD wert, da der Schlussstand 76.55 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22.03 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von IPG Photonics bezifferte sich zuletzt auf 3.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch