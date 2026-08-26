S&P 500-Wert Invitation Homes-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Invitation Homes von vor 5 Jahren angefallen

Vor 5 Jahren wurde das Invitation Homes-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Invitation Homes-Papiers betrug an diesem Tag 40.30 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Invitation Homes-Aktie investiert, befänden sich nun 248.139 Invitation Homes-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 30.21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’496.28 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25.04 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Invitation Homes eine Marktkapitalisierung von 17.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch