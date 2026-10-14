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Invitation Homes Aktie 35308683 / US46187W1071

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Rentables Invitation Homes-Investment? 14.10.2026 16:02:35

S&P 500-Wert Invitation Homes-Aktie: So viel Verlust hätte ein Invitation Homes-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Invitation Homes-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Invitation Homes
23.80 EUR 0.04%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Invitation Homes-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 32.54 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 3.073 Invitation Homes-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 13.10.2026 auf 26.59 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81.71 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 18.29 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Invitation Homes belief sich jüngst auf 15.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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