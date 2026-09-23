Invitation Homes Aktie 35308683 / US46187W1071
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23.09.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Invitation Homes-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Invitation Homes von vor 5 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Invitation Homes gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Invitation Homes-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 40.46 USD. Bei einem Invitation Homes-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.472 Invitation Homes-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Invitation Homes-Aktie auf 27.14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 67.08 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 32.92 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Invitation Homes belief sich jüngst auf 15.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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