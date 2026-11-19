Vor 10 Jahren wurden Invesco-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Invesco-Aktie bei 31.52 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 31.726 Invesco-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 908.95 USD, da sich der Wert eines Invesco-Papiers am 18.11.2026 auf 28.65 USD belief. Damit wäre die Investition um 9.11 Prozent gesunken.

Insgesamt war Invesco zuletzt 12.74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch