Invesco Aktie 3511249 / BMG491BT1088
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20.08.2026 16:02:37
S&P 500-Wert Invesco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Invesco von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Invesco-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Invesco-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 23.99 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Invesco-Aktie investiert, befänden sich nun 4.168 Invesco-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (32.21 USD), wäre das Investment nun 134.26 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 34.26 Prozent erhöht.
Der Invesco-Wert an der Börse wurde auf 14.29 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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