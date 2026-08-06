Invesco Aktie 3511249 / BMG491BT1088
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Hochrechnung
|
06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Wert Invesco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Invesco-Investment von vor einem Jahr verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Invesco-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Invesco-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Invesco-Anteile an diesem Tag 21.10 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 47.393 Invesco-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 05.08.2026 1’517.06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32.01 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51.71 Prozent vermehrt.
Invesco erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14.18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Invesco Ltd
|
06.08.26
|S&P 500-Wert Invesco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Invesco-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
30.07.26
|S&P 500-Wert Invesco-Aktie: So viel Verlust hätte ein Invesco-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
27.07.26
|Ausblick: Invesco gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
23.07.26
|S&P 500-Wert Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Invesco-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
16.07.26
|S&P 500-Papier Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Invesco von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
15.07.26
|NYSE-Handel: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: Invesco legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
09.07.26
|S&P 500-Titel Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Invesco-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Invesco Ltd
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- US-Handel endet mit Aufschlägen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. An den US-Börsen dominierten die Käufer. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.