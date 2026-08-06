S&P 500-Wert Invesco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Invesco-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Invesco-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Invesco-Anteile an diesem Tag 21.10 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 47.393 Invesco-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 05.08.2026 1’517.06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32.01 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51.71 Prozent vermehrt.

Invesco erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch