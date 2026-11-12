S&P 500-Wert Invesco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Invesco-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde die Invesco-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Invesco-Papier bei 26.16 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Invesco-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3.823 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 28.63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 109.44 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9.44 Prozent vermehrt.

Alle Invesco-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch