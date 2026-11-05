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05.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Invesco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Invesco von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Invesco-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 05.11.2023 wurde das Invesco-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 13.88 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 720.461 Invesco-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21’210.37 USD, da sich der Wert eines Invesco-Papiers am 04.11.2026 auf 29.44 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 112.10 Prozent erhöht.
Insgesamt war Invesco zuletzt 12.40 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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