S&P 500-Wert Invesco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Invesco von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Invesco-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Invesco-Aktie bei 16.39 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 610.128 Invesco-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 19’243.44 USD, da sich der Wert eines Invesco-Anteils am 12.08.2026 auf 31.54 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 92.43 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Invesco belief sich zuletzt auf 13.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch