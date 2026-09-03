S&P 500-Wert Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Invesco von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden Invesco-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Invesco-Anteile betrug an diesem Tag 21.70 USD. Bei einem Invesco-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 460.829 Invesco-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Invesco-Papiers auf 31.72 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’617.51 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46.18 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Invesco bezifferte sich zuletzt auf 14.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch