Invesco Aktie 3511249 / BMG491BT1088
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentable Invesco-Investition?
|
03.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Invesco von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren Invesco-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurden Invesco-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Invesco-Anteile betrug an diesem Tag 21.70 USD. Bei einem Invesco-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 460.829 Invesco-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Invesco-Papiers auf 31.72 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’617.51 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46.18 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Invesco bezifferte sich zuletzt auf 14.15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Invesco Ltd
Analysen zu Invesco Ltd
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI unentschlossen -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt findet am Donnerstag keine klare Richtung. Der deutsche Leitindex präsentiert sich mit Gewinnen. Die US-Aktienmärkte legen am Donnerstag ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es in unterschiedliche Richtungen.