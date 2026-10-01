S&P 500-Wert Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Invesco von vor einem Jahr abgeworfen

Am 01.10.2025 wurde das Invesco-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Invesco-Anteile an diesem Tag bei 23.09 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 4.331 Invesco-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 130.62 USD, da sich der Wert einer Invesco-Aktie am 30.09.2026 auf 30.16 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30.62 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Invesco belief sich zuletzt auf 13.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch