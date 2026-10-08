Invesco Aktie 3511249 / BMG491BT1088
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Invesco von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Invesco eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Die Invesco-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Invesco-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 13.56 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 73.746 Invesco-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Invesco-Aktie auf 30.50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’249.26 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 124.93 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Invesco eine Marktkapitalisierung von 13.40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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