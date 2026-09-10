S&P 500-Wert Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Invesco von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Invesco-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Invesco-Anteile bei 15.45 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 6.472 Invesco-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Invesco-Papiers auf 32.09 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 207.70 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 107.70 Prozent angewachsen.

Invesco wurde am Markt mit 14.25 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch