S&P 500-Wert Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Invesco von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 27.08.2016 wurde das Invesco-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 30.88 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Invesco-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 32.383 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 26.08.2026 auf 32.98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’068.01 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6.80 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Invesco belief sich zuletzt auf 14.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch