S&P 500-Wert International Paper-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in International Paper von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurde das International Paper-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des International Paper-Papiers betrug an diesem Tag 49.27 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.030 International Paper-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (34.43 USD), wäre die Investition nun 69.88 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 30.12 Prozent eingebüsst.

Jüngst verzeichnete International Paper eine Marktkapitalisierung von 18.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch