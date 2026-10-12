S&P 500-Wert International Paper-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in International Paper von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der International Paper-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 35.12 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in International Paper-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28.474 International Paper-Aktien. Die gehaltenen International Paper-Anteile wären am 09.10.2026 914.58 USD wert, da der Schlussstand 32.12 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8.54 Prozent verringert.

Der International Paper-Wert an der Börse wurde auf 16.96 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch