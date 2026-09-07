S&P 500-Wert International Paper-Aktie: So viel Verlust hätte eine International Paper-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der International Paper-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 48.69 USD. Bei einem International Paper-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 205.381 International Paper-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 37.24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’648.39 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 23.52 Prozent.

Zuletzt ergab sich für International Paper eine Börsenbewertung in Höhe von 19.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch