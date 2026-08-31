S&P 500-Wert International Paper-Aktie: So viel hätten Anleger an einem International Paper-Investment von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades International Paper-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 46.00 USD wert. Bei einem International Paper-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21.738 International Paper-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.08.2026 auf 39.31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 854.51 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 14.55 Prozent vermindert.

Der Marktwert von International Paper betrug jüngst 20.84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch